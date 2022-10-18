Свердловская полиция собирает информацию о наркоточках

Информацию можно передать по "телефону доверия" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Свердловской области собирает информацию о местах, где торгуют наркотиками. Работа ведется в рамках профилактической всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД полковника Валерия Горелых, главная задача мероприятия – привлечь внимание населения к решению проблемы незаконного оборота наркотиков, а также помощь и консультирование наркозависимых по вопросам лечения и реабилитации.

Сбор информации о наркоточках, наркокурьеров и наркопритонов в Свердловской области проводится в рамках акции до 28 октября включительно. Информацию можно передать в отделы полиции по месту жительства, а также по круглосуточному «телефону доверия» МВД по Свердловской области 8 343 358 71 61.