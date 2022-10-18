На Ямале бюджетникам повысят зарплату

Зарплаты бюджетников на Ямале подрастут через год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работникам бюджетной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа поднимут заработную плату. Это касается тех сотрудников предприятий, которые получают деньги их бюджета автономного округа. Соответствующее постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По данным издания «Ямал 1», размер оклада работников бюджетной сферы вырастет на 6,1% с 1 октября 2023 года.

Заработную плату проиндексируют сотрудникам государственных органов, специалистам бюджетных, казенных и автономных учреждений. Заработок подрастет у специалистов и квалифицированных рабочих.