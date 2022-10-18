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Происшествия18 октября 2022 9:18

Родственники рассказали, как подростки убили на Урале пенсионерку

69-летнюю Людмилу Белянкину избили, а потом сожгли заживо
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
СК возбудил уголовное дело

СК возбудил уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погибшей в Алапаевске пенсионеркой была 69-летняя Людмила Белянкина. Как рассказали «КП-Екатеринбург» родственники женщины, 16 октября на нее напали подростки. По данным Следственного комитета, женщину избили и сожгли заживо. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью».

- Ее повалили на землю, потом облили кислотой и подожгли, - рассказал родственник погибшей. – Убийство было совершено на улице 40 лет Октября. Она жила на этой улице.

В полиции отмечают, что причиной смерти стали обширные термические ожоги головы, туловища и конечностей 4 степени.

Один из нападающих – 16-летний выпускник коррекционной школы. Его подельником выступил 12-летний хулиган. Кстати, последний по-прежнему на свободе и посещает школу.