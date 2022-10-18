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Общество18 октября 2022 8:27

В Свердловской области вынесли приговор иеромонаху по делу о публичной дискредитации армии

Евгений Пинчук отделался штрафом
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Евгений Пинчук был оштрафован за высказывания на своей странице «ВКонтакте»

Евгений Пинчук был оштрафован за высказывания на своей странице «ВКонтакте»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхотурье вынесли приговор Евгению Пинчуку, которому были предъявлены обвинения по статье 280.3 УК за публичную дискредитацию действий ВС России. Иеромонах Никандр получил минимально возможный штраф – 100 тысяч рублей.

Священнослужитель относится к РПЦ за границей, находящейся под руководством митрополита Агафангела. Это неканоническое православное объединение, отколовшееся в 2007 году от РПЦЗ.

Под следствием по делу о дискредитации российской армии находится и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Полиция Москвы возбудила в отношении него уголовное дело, после чего обыски прошли в квартире экс-градоначальника и музее «Невьянская икона». Сейчас Ройзман находится на свободе, но ему запрещено пользоваться интернетом. Кроме этого суд наложил запрет на его участие в публичных мероприятиях.