В Свердловской области вынесли приговор иеромонаху по делу о публичной дискредитации армии

Евгений Пинчук был оштрафован за высказывания на своей странице «ВКонтакте» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхотурье вынесли приговор Евгению Пинчуку, которому были предъявлены обвинения по статье 280.3 УК за публичную дискредитацию действий ВС России. Иеромонах Никандр получил минимально возможный штраф – 100 тысяч рублей.

Священнослужитель относится к РПЦ за границей, находящейся под руководством митрополита Агафангела. Это неканоническое православное объединение, отколовшееся в 2007 году от РПЦЗ.

Под следствием по делу о дискредитации российской армии находится и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Полиция Москвы возбудила в отношении него уголовное дело, после чего обыски прошли в квартире экс-градоначальника и музее «Невьянская икона». Сейчас Ройзман находится на свободе, но ему запрещено пользоваться интернетом. Кроме этого суд наложил запрет на его участие в публичных мероприятиях.