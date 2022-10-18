В ГИБДД призвали свердловчан менять шины на зимние

С наступлением первых заморозков и выпадением первого снега водители провоцируют массу мелких ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В УГИБДД по Свердловской области призвали жителей региона менять шины на зимние. На этой неделе синоптики обещают понижение температуры воздуха ночью до отрицательных значений, а также мокрый дождь и снег.

- Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям о своевременной замене колес на транспортных средствах – установка зимних шин поможет избежать неприятных ситуаций и ДТП на скользкой и заснеженной дороге, - говорится в ГИБДД.

В Госавтоинспекции призывает подумать уральцев о безопасности своих близких и всех участников движения. Там отметили, что с наступлением первых заморозков и выпадением первого снега водители провоцируют массу мелких ДТП. Также города с наступлением зимы встают в пробки.

Сотрудники ГИБДД рекомендует вместе со сменой сезона выбрать более аккуратный стиль вождения без резких маневров и торможений. А тем, у кого еще недостаточно опыта вождения в меняющихся погодных условиях, лучше отказаться от управления авто.