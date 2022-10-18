В Екатеринбурге от одного из военкоматов отправили автобус с мужчинами

Автобус отъехал от Чкаловского военкомата Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге от Чкаловского военкомата 18 октября отправили автобус с мужчинами. Их провожали родственники и друзья, сообщает портал E1.RU.

В Свердловском областном военкомате «КП-Екатеринбург» рассказали, что эта отправка была не в рамках частичной мобилизации.

- У военного комиссариата много задач, помимо мобилизации, у которых есть гриф секретности, - заявили там.

Также, по данным портала, 18 октября около военкоматов Ленинского и Октябрьского районов собрались несколько офицеров запаса. В сентябре мужчин отпустили домой и попросили прийти в октябре.

Ранее в военкомате Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что отправки мобилизованных пока не возобновляют. Сейчас проводится уточнение учетных данных.