Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 7:31

В Екатеринбурге от одного из военкоматов отправили автобус с мужчинами

Однако в нем не было мобилизованных
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Автобус отъехал от Чкаловского военкомата

Автобус отъехал от Чкаловского военкомата

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге от Чкаловского военкомата 18 октября отправили автобус с мужчинами. Их провожали родственники и друзья, сообщает портал E1.RU.

В Свердловском областном военкомате «КП-Екатеринбург» рассказали, что эта отправка была не в рамках частичной мобилизации.

- У военного комиссариата много задач, помимо мобилизации, у которых есть гриф секретности, - заявили там.

Также, по данным портала, 18 октября около военкоматов Ленинского и Октябрьского районов собрались несколько офицеров запаса. В сентябре мужчин отпустили домой и попросили прийти в октябре.

Ранее в военкомате Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что отправки мобилизованных пока не возобновляют. Сейчас проводится уточнение учетных данных.