В Екатеринбурге женщина отдала мошенникам 865 тысяч рублей

Аферисты также убедили горожанку открыть несколько цифровых банковских карт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 43-летняя местная жительница доверилась мошенникам и перевела им 865 тысяч рублей. Она обратилась в полицию 17 октября, сообщает городское УМВД.

- Заявительница пояснила полицейским, что несколькими днями ранее ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка, клиентом которого она является. Мужчина сообщил собеседнице, что якобы от ее имени подана заявка на смену абонентского номера, к которому привязан банковский счет, - говорится в сообщении.

После этого с горожанкой связалась другая аферистка, которая заявила, что на женщину оформили кредит. Незнакомка убедила потерпевшую, что для его аннулирования нужно продиктовать коды, которые ей придут по СМС.

Женщина выполнила указания и заметила, что с ее счета списали деньги. Однако мошенники заверили, что приложение банка работает некорректно и после всех процедур по отмене кредита, средства вернутся на счет.

Затем аферисты убедили горожанку открыть несколько цифровых банковских карт. Ей начали приходить СМС с кодами, которые она по голосовому ассистенту передала неизвестным.

Когда мошенники перестали выходить на связь, жительница Екатеринбурга поняла, что ее обманули. Полиция завела дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).