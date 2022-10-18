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Происшествия18 октября 2022 7:15

В Екатеринбурге женщина отдала мошенникам 865 тысяч рублей

Ее убедили назвать коды из СМС от банка
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Аферисты также убедили горожанку открыть несколько цифровых банковских карт

Аферисты также убедили горожанку открыть несколько цифровых банковских карт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 43-летняя местная жительница доверилась мошенникам и перевела им 865 тысяч рублей. Она обратилась в полицию 17 октября, сообщает городское УМВД.

- Заявительница пояснила полицейским, что несколькими днями ранее ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка, клиентом которого она является. Мужчина сообщил собеседнице, что якобы от ее имени подана заявка на смену абонентского номера, к которому привязан банковский счет, - говорится в сообщении.

После этого с горожанкой связалась другая аферистка, которая заявила, что на женщину оформили кредит. Незнакомка убедила потерпевшую, что для его аннулирования нужно продиктовать коды, которые ей придут по СМС.

Женщина выполнила указания и заметила, что с ее счета списали деньги. Однако мошенники заверили, что приложение банка работает некорректно и после всех процедур по отмене кредита, средства вернутся на счет.

Затем аферисты убедили горожанку открыть несколько цифровых банковских карт. Ей начали приходить СМС с кодами, которые она по голосовому ассистенту передала неизвестным.

Когда мошенники перестали выходить на связь, жительница Екатеринбурга поняла, что ее обманули. Полиция завела дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).