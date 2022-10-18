Минобороны показало кадры ночных учебных стрельб мобилизованных свердловчан

Также бойцы отрабатывали стрельбу из автоматов АК-74 и АК-12 из разных положений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобороны РФ опубликовало видео ночной тренировки мобилизованных. Они отрабатывали стрельбу в составе экипажей танков Т-80 и разведывательных машин БРМ-2АМ. В Центральном военном округе (ЦВО) «КП-Екатеринбург» рассказали, что среди бойцов есть жители Свердловской области.

- Экипажи танков Т-80 отрабатывают огневое поражение противника ночью, выполняя стрельбу из 125-мм пушки, спаренного и зенитного пулеметов. Мишени, имитирующее бронетехнику, гранатометные расчеты и вертолеты противника, расположены на дистанции до двух километров, - говорится в сообщении ведомства.

Военные на боевых разведывательных машинах стреляли из пушки и пулемета по целям, которые находились от них на расстоянии от 500 до 900 метров. Помимо этого, мобилизованные свердловчане отрабатывали стрельбу из автоматов АК-74 и АК-12 из разных положений. В том числе они делали это лежа, стоя, с колена и с использованием приборов ночного видения.

Когда подготовка мобилизованных свердловчан закончится, они приступят к выполнению настоящих боевых задач. Военные будут нести службу на освобожденных территориях.

Ранее в военкомате Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали о том, как проходит в регионе частичная мобилизация. Там отметили, что все идет в соответствии с планом. Отправки мобилизованных на Урале пока не возобновляют. Сейчас проводится уточнение учетных данных.