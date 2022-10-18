В Нижнем Тагиле при пожаре в гараже погибла женщина

Сторож рассказал, что ему о пожаре сообщил 43-летний мужчина, который живет в этом гараже. Фото: ОНДиПР г. Нижний Тагил и ГГО

В Нижнем Тагиле во время пожара в гараже на улице Янтарная погибла 48-летняя женщина. Об этом сообщает отдел по надзорной деятельности Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

- В горажном кооперативе «Пихтовые горы» повреждено имущество внутри частного гаража, сгорел автомобиль «ВАЗ-2101», - говорится в сообщении.

Тело женщины обнаружили спасатели при тушении пожара. Сообщение о возгорании поступило 15 октября в 06:22.

Сторож рассказал, что ему о пожаре сообщил 43-летний мужчина, который живет в этом гараже. После этого он скрылся в неизвестном направлении. Владельцем бокса является мать исчезнувшего гражданина. Она давно перестала общаться с сыном из-за его аморального образа жизни.

По предварительным данным, в ночь перед трагедией мужчина с женщиной в гараже затопили печь кустарного производства. Гараж был сильно захламлен. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.