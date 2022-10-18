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Общество18 октября 2022 5:01

В Екатеринбурге хотят построить новую трамвайную ветку

Проект проходит общественные обсуждения
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Пути планируют проложить по улице Бориса Ельцина

Пути планируют проложить по улице Бориса Ельцина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге хотят построить трамвайную линию на улице Бориса Ельцина. Предполагается, что она будет соединяться с уже существующими путями на улице Челюскинцев. Проект сейчас проходит общественные обсуждения. Документы появились на сайте мэрии.

Общественные слушания проходят по проекту «Екатеринбург-Сити». В документах отмечается, что пассажирские перевозки в этом районе хотят осуществлять на трамваях и автобусах. Слушания будут идти по 1 ноября 2022 года.

Ранее в мэрии «КП-Екатеринбург» сообщили, что в Генплан развития столицы Урала до 2025 года внесли изменения. Они предполагают строительство трамвайной линии по улице 8 марта и улице Бориса Ельцина на участке от улицы Радищева до улицы Челюскинцев.

При этом в администрации объясняли, что пока что строительство новой трамвайной ветки не предусмотрено муниципальными программами. Это означает, что нужно будет привлекать деньги на проект из других источников.