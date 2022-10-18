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Общество18 октября 2022 4:40

В Екатеринбурге снесли незаконную платную парковку в Кировском районе

Ее владелец пытался избежать этого
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Мужчина самовольно установил ограждения и охранные будки

Мужчина самовольно установил ограждения и охранные будки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снесли незаконную платную парковку в Кировском районе, которая занимала придомовую территорию. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- Мужчина установил самовольно ограждения для определения парковочных мест и охранные будки. Кировский районный суд Екатеринбурга признал его действия незаконными и обязал гражданина освободить земельный участок, - говорится в сообщении.

Судебный пристав-исполнитель уведомил владельца незаконной парковки о возбуждении исполнительного производства и вручил ему требование суда. Однако мужчина от исполнения решения уклонялся. Тогда пристав вынес постановление о взыскании пяти тысяч рублей исполнительского сбора. Также он и установил новый срок, до которого нужно демонтировать парковку.

Владелец строений продолжил уклоняться. Сотрудник ГУФССП составил протокол по ч.1 ст. 17.15 (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). В итоге хозяин парковки демонтировал ограждения и будки под контролем судебного пристава.