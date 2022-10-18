В Свердловской области к концу сентября женщин стали чаще звать на собеседования

К концу сентября женщин на 3% стали чаще звать на собеседования в сравнении с первой неделей месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области к концу сентября 2022 года женщин на 3% стали чаще звать на собеседования в сравнении с первой неделей месяца. Доля таких приглашений выросла с 56% до 59%, а доля мужских – сократилась с 44% до 41%. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- Этот тренд наиболее выражен в профессиональных сферах «Страхование» (женщин стали приглашать на собеседования на 9% чаще), «Безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%), - говорится в исследовании.

Интерес к соискателям-женщинам вырос в 21 профессиональной сфере из 28. При этом в Свердловской области к концу сентября на 3% снизилось число приглашений на собеседования молодых людей от 18до 24 лет. А доля приглашений уральцев 45-54 лет выросла на 1%. Еще на 2% увеличилось число приглашений соискателей в возрасте от 25 до 34 лет.

Падение интереса к молодым специалистам заметно в сферах «Юристы», «Управление персоналом» и «Стратегия, консалтинг».