Мэрия разрешила построить 10 коттеджей в правительственной резиденции в Малом Истоке

Дома можно будет поставить на улице Трактовая Фото: Павел КЛОКОВ

Мэрия Екатеринбурга разрешила построить 10 коттеджей на территории правительственной резиденции в Малом Истоке. Разрешение выдали казенному учреждению «Лечебно-оздоровительный комплекс правительства Свердловской области».

Дома можно будет поставить на улице Трактовая. Планируется возвести коттеджи, каждый из которых будет площадью 148,8 квадратных метра. Также будет построена распределительная подстанция. Разрешение мэрии будет действовать до 29 августа 2023 года.

Ранее в Екатеринбурге разрешили застроить Исторический сквер. Это следует из заключения государственной историко-культурной экспертизы. Капитальное строительство и снос объектов капитального строительства разрешается на участке в границах улиц Воеводина, Малышева, Горького и проспекта Ленина.