На перекрестке в центре Нижнего Тагила поменяли схему движения

Движение изменилось на перекрестке проспекта Мира и улицы Циолковского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на перекрестке проспекта Мира и улицы Циолковского изменили схему движения транспорта. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на главу движения «Тагил без ям» Никиту Чапурина.

Дорога была разделена разметкой на две широкие полосы. Из левой можно было повернуть в сторону улицы Октябрьской революции или поехать прямо. Из правой полосы был разрешен поворот в сторону улицы Вязовская и проезд прямо.

Затем дорогу поделили на три полосы и несколько раз меняли схему движения. Общественники постоянно жаловались на водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Они то поворачивали налево с трамвайных путей, то создавали третий ряд при повороте направо и движении прямо.

Теперь, с 15 октября, с пересечения Мира и Циолковского из левой и средней полос можно ехать в сторону улицы Октябрьской революции. Прямо можно двигаться из средней и правой полос. Кроме того, из правой полосы можно повернуть в сторону улицы Вязовская. Изменения действуют с 15 октября.

С 1 февраля в Нижнем Тагиле изменили схему движения общественного транспорта. До этого маршруты дублировали друг друга на 80%.