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Общество17 октября 2022 17:40

В Екатеринбурге поймали парня, обокравшего продуктовый на 56 тысяч

Сама кража произошла в ночное время в торговой точке на Бакинских комиссаров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Парень не стал отпираться и признался в совершенном преступлении

Парень не стал отпираться и признался в совершенном преступлении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция поймала молодого человека, который вынес из магазина продуктов на 56 тысяч и сбежал. Вора не могли поймать с апреля этого года, а сама кража произошла в ночное время в торговой точке на Бакинских комиссаров.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника. Накануне сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Парень не стал отпираться и признался в совершенном преступлении, при опросе он рассказал, что продал свою добычу третьим лицам. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».