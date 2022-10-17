В Екатеринбурге поймали парня, обокравшего продуктовый на 56 тысяч

Парень не стал отпираться и признался в совершенном преступлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция поймала молодого человека, который вынес из магазина продуктов на 56 тысяч и сбежал. Вора не могли поймать с апреля этого года, а сама кража произошла в ночное время в торговой точке на Бакинских комиссаров.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника. Накануне сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Парень не стал отпираться и признался в совершенном преступлении, при опросе он рассказал, что продал свою добычу третьим лицам. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».