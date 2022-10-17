Хоккейный клуб «Автомобилист» на своем льду обыграл хабаровский «Амур»

«Автомобилист» набирает очередные два очка, теперь в активе команды 29 баллов в 19 матчах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил победой серию из трех домашних матчей, обыграв на своем льду хабаровский «Амур». Встреча, проходившая на «КРК Уралец», завершилась со счетом 4:2.

В первом периоде ни хозяева, ни гости площадки не смогли распечатать ворота соперника, первую шайбу на свой счет записал Павел Воронков, еще через три минуты Брукс Мэйсек реализовал «лишнего» и удвоил преимущество своей команды. «Амур» усилиями Сергея Терешенко сократил отставание, однако Стефан Да Коста снова установил разрыв в два гола.

В третьем игровом отрезке хоккеисты из Хабаровска сумели отыграть еще одну шайбу, на этот раз в большинстве отличился Иван Николишин, а окончательный счет встречи был установлен Анатолием Голышевым за 14 секунд до финальной сирены.

«Автомобилист» набирает очередные два очка, теперь в активе команды 29 баллов в 19 матчах.