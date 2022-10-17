Заключенный провел в больнице неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские врачи спасли жизнь заключенному, у которого выявили серьезное заболевание. Осужденного доставили в больницу в тяжелом состоянии, обследование показало, что ему необходимо проводить хирургические методы детоксикации. В течение трех суток пациенту проводилась интенсивная терапия в условиях ОБ-2.

- По договоренности с администрацией ЦГКБ № 14 пациент был подключен к аппарату искусственной почки. В течение семи дней подразделениями охраны и режима круглосуточно осуществлялся надзор и охрана осужденного в условиях медицинской организации, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Заключенный провел в больнице неделю, сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести и с удовлетворительным самочувствием. Лечащий врач мужчины готовит документы для суда, чтобы освободить его от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием.