На чемпионате России по дзюдо в Екатеринбурге выступят призеры олимпийских игр

Уральская столица не в первый раз принимает подобные турниры Фото: Алексей БУЛАТОВ

На чемпионате России по дзюдо, который пройдет в Екатеринбурге, приедут призеры олимпийских игр. Соревнования пройдут с 30 октября по 5 ноября во Дворце игровых видов спор. Свое согласие выступать дали бронзовые медалисты Токио Мадина Таймазова и Тамерлан Башаев

- Сборная Свердловской области будет одной из самых внушительных по составу: на сегодня в заявке 70 человек. Среди них и бронзовый призер олимпиады Нияз Ильясов и двукратный чемпион Европы Михаил Игольников, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Уральская столица не в первый раз принимает подобные турниры, поэтому организаторы уверены, что состязания пройдут на высочайшем уровне

- Едва ли не впервые в истории чемпионатов страны у состязаний будет внушительный призовой фонд. Он составит 8,1 миллион рублей. Торжественное открытие чемпионата и первые финалы пройдут 31 октября, - добавили в департаменте.