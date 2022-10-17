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Общество17 октября 2022 14:50

В Екатеринбурге местный житель лишился дорогого электросамоката, став жертвой воришки

Пострадавший оценил сумму ущерба в 35 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Вором оказался 35-летний местный житель, ранее дважды судимый за кражу и мошенничество, а также грабеж и разбой

Вором оказался 35-летний местный житель, ранее дважды судимый за кражу и мошенничество, а также грабеж и разбой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель лишился дорогого электросамоката, став жертвой воришки. Пострадавший заметил, что двухколесный транспорт пропал 11 октября из офисного помещения в переулке Техническом. Пострадавший оценил сумму ущерба в 35 тысяч рублей.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в хищении. Им оказался 35-летний местный житель, ранее дважды судимый за кражу и мошенничество, а также грабеж и разбой, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Мужчину доставили в дежурную часть для разбирательства, он дал признательные показания и рассказал, что сдал средство передвижения в ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.