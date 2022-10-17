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Общество17 октября 2022 13:56

В Екатеринбурге рецидивист напал на пенсионерку и отобрал у нее мобильный телефон

Злоумышленник схватил ее за шею и забрал гаджет, после чего сбежал
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Преступником оказался 33-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом

Преступником оказался 33-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист напал на 62-летнюю пенсионерку и отобрал у нее мобильный телефон. Инцидент произошел днем 15 октября напротив дома № 8 на улице Восточной. Злоумышленник схватил ее за шею и забрал гаджет, после чего скрылся через ближайшие дворы.

- Пострадавшая обратилась в полицию и оценила причиненный ущерб, в 16 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого в хищении смартфона задержали, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Преступником оказался 33-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом. Он рассказал, что похищенный телефон успел сбыть скупщикам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.