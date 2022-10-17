На питание в школе для детей мобилизованных на Урале потратят 45 млн рублей

Питание хотят предоставить учащимся в обычных школах и школах искусств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области депутаты Заксобрания рассмотрят законопроект о бесплатном школьном питании детей мобилизованных. Едой будут обеспечивать ребят до 1 июля 2023 года. На это понадобится почти 45 миллионов рублей. Документ опубликован на сайте областного парламента.

Законопроект предлагает обеспечивать детей мобилизованных свердловчан, учащихся в обычных школах и школах искусств, горячим завтраком или обедом. Кроме того, учеников обеспечат одеждой. А для студентов, изучающих профессиональную подготовку рабочих и служащих, предусмотрена денежная компенсация.

Согласно предварительной оценке, на предоставление такой льготы понадобится 44,8 миллиона рублей. Из них 16,2 миллиона рублей будут освоены в 2022 году, а 28,6 миллиона – в 2023 году.

Ранее власти Свердловской области рассказали, какие меры поддержки окажут семьям, члены которых попали под частичную мобилизацию. В том числе хотят обеспечить питанием школьников. В регионе таких около 800 человек. Кроме того, обсуждаются вопросы о поддержке и уходе за пожилыми членами семьи и помощи больным родственникам мобилизованных.