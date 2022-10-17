Депутат Гордумы Вихарев закупил новую партию гуманитарной помощи для военных

Фото: Telegram-канал Алексея Вихарева

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил новую партию гуманитарной помощи мобилизованным солдатам. Бойцы на Донбассе получили десять буржуек, нижнее белье, носки, тельняшки и сигареты.

- С такой просьбой обратились участники фонда ветеранов и инвалидов военно-морского флота «Экипаж», военно-патриотического клуба «Морской пехотинец» и фонда ветеранов морской пехоты «Черные береты». Они собирают необходимые вещи на нужды наших парней, - рассказа депутат в своем Telegram-канале.

Ранее лидер уральской группы «Чайф» Владимир Шахрин решил передать мобилизованным предметы личной гигиены, еду и одежду. Музыкант съездил в гипермаркет и лично закупил вещи первой необходимости для военных.

- Утром поехал в магазин, нагрузил тележку. Сейчас увезу в пункт помощи, передам нашим военным ребятам. У нас есть такой пункт приема, как «Урал своих не бросает», много вообще каких-то, неважно, куда именно отправлять. Тут и носки есть, зубные щетки и так далее, - рассказывает Владимир Шахрин на видео.