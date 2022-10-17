Красноуфимск и Екатеринбург связали скоростными «Ласточками»

Известно, что две пары скоростных поездов будут ездить утром и вечером Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале запустили движение «Ласточек» между Екатеринбургом и Красноуфимском. Торжественный открытие нового маршрута состоялось 17 октября. Скоростные электрички отправились в самую западную точку региона по поручению губернатора.

- Уральцы смогут добираться до Красноуфимска на два часа быстрее и без пересадки в Дружинино. Протяженность маршрута составляет 224 километра, время в пути в среднем составит 3 часа 20 минут, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Известно, что две пары скоростных поездов будут ездить утром и вечером. Стоимость проезда от Екатеринбурга до Красноуфимска по полному тарифу составит 470 рублей. Действуют все виды льгот, установленных для железнодорожного транспорта.