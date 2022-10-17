Мэрия Екатеринбурга закупит новые троллейбусы на 1,4 миллиарда рублей

Поставка будет осуществляться двумя партиями из 11-12 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга объявила торги на поставку современных троллейбусов. Стартовая цена лота составляет 1.45 миллиарда рублей. 45 единиц новой техники должны поступить в уральскую столицу уже к декабрю этого года.

Поставка будет осуществляться двумя партиями из 11-12 единиц техники, говорится в материалах, размещенных на сайте госзакупок.

- Троллейбус большой вместимости (большого класса) с увеличенным автономным ходом. Количество штук - 11. Срок поставки - до 10 декабря 2022 года. <…> Количество штук - 12. Срок поставки до 10 декабря 2022 года, - говорится в документации, размещенной на портале государственных закупок.

Итоги торгов должны быть подведены 2 ноября. Кстати, новые троллейбусы будут оснащены аккумуляторами, которых хватит минимум на 20 километров.

Напомним, в октябре прошлого года на обкатку вышел современный низкопольный троллейбус. Планируется, что в критической ситуации машина может оторваться от проводов и проехать в автономном режиме до 40 километров.