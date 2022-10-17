В Свердловской области отправка мобилизованных граждан в учебные части временно приостановлена Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала частичной мобилизации прошел почти месяц. Ряд регионов, а также Москва, уже объявили о завершении мероприятий по ней. В Свердловской области частичная мобилизация продолжается. И у жителей региона нередко возникает вопрос, где сейчас находятся их мобилизованные родственники – оставили ли их служить на Среднем Урале, или направили в часть другого региона. В областном военном комиссариате объяснили, как родственники могут узнать о местонахождении своих мобилизованных близких.

- К сожалению, в целях сохранения жизни и здоровья самих военнослужащих их местонахождение не раскрывается, - объясняет «КП-Екатеринбург» Алена Сочнева, пресс-секретарь военного комиссариата Свердловской области. – Это возможно, только если военнослужащий сам позвонит родственникам и скажет, например, что находится в определенной области. Если это не запрещено, командиры разрешат им раскрыть свое местоположение. Если в целях безопасности есть определенные ограничения, то они сказать этого не смогут.

Добавим, что в Свердловской области отправка мобилизованных граждан в учебные части временно приостановлена. Как объяснили в региональном военном комиссариате, сейчас проводится уточнение учетных данных граждан.

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