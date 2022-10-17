ЕВРАЗ направил около 15 млн рублей на обновление Дворца культуры металлургов Нижнего Тагила

Дворец культуры металлургов Нижнего Тагила отметил 70-летний юбилей

Дворец культуры металлургов построен в стиле неоклассицизм в 1952 году по проекту свердловского архитектора В. В. Емельянова. Вход во дворец украшают две скульптуры, которые были изваяны с работников металлургического комбината — мастера доменного цеха Валерия Крючкова и сталевара мартеновского цеха Виктора Есина. Сразу после создания дворец культуры был назван лучшим архитектурным сооружением страны, входил в число крупнейших дворцов культуры Урала и получил первую премию Совета Министров.

Дворец культуры металлургов является частью Центра культуры и искусства ЕВРАЗ НТМК. Сегодня здесь занимаются творчеством более 1000 человек в возрасте от трех лет, действуют 6 творческих коллективов: вокальные и танцевальные студии, школа балета, драматическая студия. За последние годы артисты ДК ЕВРАЗ НТМК завоевали сотни призов 1-, 2- и 3-й степеней, десятки Гран-при престижных фестивалей и конкурсов. Все коллективы имеют звание народных.

Юбилейный концерт к 70-летию ДК НТМК

Во Дворце культуры используются уникальные методики преподавания, индивидуальный творческий подход к организации мероприятий, современное техническое оборудование. В большом зале ДК установлено уникальное звуковое оборудование. Плазменный экран позволяет дополнять выступления визуальным рядом. В ближайшее время будет заменено световое оборудование.

К юбилею отреставрировано центральное фойе: обновлена купольная роспись, отреставрирован паркет из 15 видов дерева, восстановлены колонны.

В торжественных мероприятиях, посвященных юбилею, приняли участие первые лица города и компании. Более 50 сотрудников были награждены грамотами областного, городского и корпоративного значений.

«Во Дворце культуры металлургов всегда работали и работают одаренные творческие люди, энтузиасты своего дела. Именно благодаря профессионалам к каждому творческому сезону здесь открываются новые проекты, при этом успешно действуют коллективы с многолетней историей. ДК ЕВРАЗ НТМК – центр притяжения не только металлургов, но и всех жителей Нижнего Тагила, которые с удовольствием посещают проходящие здесь мероприятия», - отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.