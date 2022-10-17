В Нижнем Тагиле мужчину осудили за убийство сестры

Мужчина, находясь в гостях в квартире своей 53-летней родственницы, во время ссоры выстрелил в нее дважды из «Нагана» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудили 60-летнего местного жителя, который застрелил свою сестру во время бытового конфликта. Инцидент произошел 15 апреля прошлого года. Мужчина, находясь в гостях в квартире своей 53-летней родственницы, во время ссоры выстрелил в нее дважды из «Нагана».

- От полученных огнестрельных ранений смерть потерпевшей наступила на месте происшествия. В ходе расследования уголовного дела установлено, что орудие преступления, несколько десятков патронов к нему, а также порох обвиняемый хранил незаконно, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее у мужчины не было проблем с законом, его жертва также к уголовной ответственности не привлекалась.

По решению суда, уралец получил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.