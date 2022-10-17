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Общество17 октября 2022 11:52

В Свердловской области снижается число заболевших ОРВИ

За неделю выявили 32,5 тысячи случаев
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
За неделю по предварительным диагнозам на Урале зафиксировали 538 случаев внебольничных пневмоний

За неделю по предварительным диагнозам на Урале зафиксировали 538 случаев внебольничных пневмоний

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю с 10 по 16 октября выявили 32 479 случаев ОРВИ. Это ниже уровня прошлой недели на 9,1% и выше среднего многолетнего уровня на 9,5%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

- В Екатеринбурге за 41 календарную неделю зарегистрировано 14 412 случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 9,2% и выше среднего многолетнего уровня на 5,9%, - говорится в сообщении.

При этом 60% заболевших в регионе – дети. Неблагополучными по количеству случаев ОРВИ признаны ЗАТО Свободный, Туринский городской округ, а также городские округа Краснотурьинск, Богданович и Сухой Лог.

Кроме того, за неделю по предварительным диагнозам на Урале зафиксировали 538 случаев внебольничных пневмоний. Это на 9,99% выше уровня предыдущей недели.

Неблагополучными по внебольничным пневмониям стали Каменск-Уральский, Волчанский, Белоярский, Верхнесалдинский и Каменский городские округа, а также городские округа Краснотурьинск, Нижняя Салда, Верхнее Дуброво и Дегтярск.