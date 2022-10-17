В Свердловской области снижается число заболевших ОРВИ

За неделю по предварительным диагнозам на Урале зафиксировали 538 случаев внебольничных пневмоний Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю с 10 по 16 октября выявили 32 479 случаев ОРВИ. Это ниже уровня прошлой недели на 9,1% и выше среднего многолетнего уровня на 9,5%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

- В Екатеринбурге за 41 календарную неделю зарегистрировано 14 412 случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 9,2% и выше среднего многолетнего уровня на 5,9%, - говорится в сообщении.

При этом 60% заболевших в регионе – дети. Неблагополучными по количеству случаев ОРВИ признаны ЗАТО Свободный, Туринский городской округ, а также городские округа Краснотурьинск, Богданович и Сухой Лог.

Кроме того, за неделю по предварительным диагнозам на Урале зафиксировали 538 случаев внебольничных пневмоний. Это на 9,99% выше уровня предыдущей недели.

Неблагополучными по внебольничным пневмониям стали Каменск-Уральский, Волчанский, Белоярский, Верхнесалдинский и Каменский городские округа, а также городские округа Краснотурьинск, Нижняя Салда, Верхнее Дуброво и Дегтярск.