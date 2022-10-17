В ГИБДД рассказали о суточной пропускной способности нового участка ЕКАД

Более 26 тысяч автомобилей в сутки проезжает по участку ЕКАД, открытому в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В госавтоинспекции Екатеринбурга рассказали о пропускной способности кольцевой автодороги, которую торжественно открыли 8 сентября.

- Более 26 тысяч автомобилей в сутки проезжает по участку ЕКАД, открытому в сентябре. Предполагается, что к началу следующего года интенсивность движения может увеличиться в полтора раза, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по уральской столице.

Напомним, что завершение строительства ЕКАДа вполне можно сравнить с завершением первой ветки метро Екатеринбурга. В том смысле, что на эти работы ушла треть века. Если говорить про ЕКАД, то историки вам расскажут, что обнести город кольцевой дорогой свердловские власти планировали еще в начале 70-х. Во всяком случае, дорога эта на генплане города обозначена была.