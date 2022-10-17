В Екатеринбурге задержали водителя, скрывшегося с места ДТП с летальным исходом

Грузовик остановили на пересечении Объездной дороги и Чусовского тракта. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали водителя, который скрылся с места ДТП с летальным исходом. Об этом сообщает городское УМВД.

Информация об этом водителе поступила сотрудникам ГИБДД 15 октября. Он за рулем «Газели» устроил аварию в Пермском крае.

- Благодаря внимательности и бдительности инспекторов ДПС на пересечении Объездной дороги и Чусовского тракта данный автомобиль был обнаружен и остановлен, - говорится в сообщении городской полиции.

Силовики проверили документы водителя. Им оказался 40-летний уроженец Татарстана. Его доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция ищет водителя, который 14 октября сбил 15-летнего подростка на парковке фитнес-клуба Ultra Beauty на Уралмаше. Подростка с различными травмами доставили в больницу. Водитель скрылся с места ДТП.