Под Екатеринбургом ищут водителя перевернутого Range Rover без номеров

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что водителю грозит лишение права управления транспортными средствами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом инспекторы ГИБДД разыскивают владельца внедорожника Range Rover, перевернутую машину без номеров нашли на Чусовском тракте. По словам очевидцев, иномарка попала в серьезную аварию.

- На Чусовском тракте, не доезжая своротки на «Карасьеозерский», кто-то Range Rover потерял. Видимо, авария была серьезная. Машина просто в фарш, - рассказали очевидцы порталу Е1.ru.

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, аналогичный случай произошел на минувших выходных. Под Первоуральском 16 октября пропал 47-летний Вячеслав Семенов. Он был за рулем Infiniti и попал в ДТП. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали местные жители.