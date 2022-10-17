На Урале обнаружили курицу со смертельно опасной бактерией

Микроорганизм выявили в голенях цыпленка-бройлера Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области в начале октября обнаружили голени цыпленка-бройлера с опасным микроорганизмом. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

- Исследования, проведенные в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы, выявили в четырех пробах куриных голеней патогенный микроорганизм Listeria monocytogenes, - говорится в сообщении.

Listeria monocytogenes вызывает у людей листериоз – тяжелое инфекционное заболевание. При нем у человека поражается центральная нервная система и репродуктивные органы. Болезнь может даже привести к смерти.

Свердловский Россельхознадзор оповестил заказчика исследований о выявлении патогена в курятине. Теперь производителю нужно принять экстренные меры.

Ранее, в сентябре, в Свердловской области в тушке курицы нашли ту же бактерию. При этом количество выявлений листерии в пищевой продукции за 8 месяцев 2022 года меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2021 году обнаружили бактерию в продуктах питания в 19 случаях, в 2022 году - только в пяти.