Звезды российского театра и кино приезжают в Екатеринбург

Фото предоставлено пресс-службой Дворца молодежи

Музыкальный спектакль «Признание» — это история человека, жизнь которого тесно переплетается с судьбой Российской Империи. Молодой поручик царской армии мечтает о славе, воинских подвигах и, конечно, о любви. Но судьба распоряжается совсем иначе. Одна ошибка — и жизнь молодого офицера меняется кардинально. Романтические грезы сменяет боль и разочарование, а вместо возлюбленной рядом лишь таинственный комиссар, которому нужно только одно — признание.

Пытаясь понять, что же от него хочет комиссар, поручик вспоминает разные этапы своей жизни, переосмысливает многие поступки и понимает, что не умея прощать окружающих и признавать свои ошибки, человек превращается в мишень и живёт под постоянным прицелом своей же ненависти и обиды.

Спектакль «Признание» — это атмосферная история, в которой прекрасная актерская игра переплетается с известными русскими романсами под аккомпанемент акустической гитары.

Пронзительная музыка, великолепный вокал, мощная драматургия и философская поэзия сплетаются на сцене в едином вдохновенном танце, который погружает зрителей в чарующую атмосферу действия.

19 октября, 19:00

Дворец молодежи, пр. Ленина, 1

Билет: от 1000 руб.