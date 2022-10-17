От COVID-19 привились больше миллиона свердловчан

В Екатеринбурге продолжается вакцинация ль коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге и Свердловской области прививки от коронавируса поставили более миллиона жителей. Первичный курс вакцинации от коронавирусной инфекции закончили 880 тысяч уральцев, повторный – 220 тысяч.

Свердловчане ставят прививки в поликлиниках по месту жительства, в выездных пунктах вакцинации, которые продолжают работу в торговых центрах. Здесь также без предварительной записи можно сделать прививки от дифтерии, гриппа и гепатита В.

Медики признают, что COVID-19 никуда не денется, однако вполне возможно, что он перейдет в категорию сезонных инфекций.

Благодаря вакцине сейчас идут уже более легкие формы вируса. Коронавирус незначительно мутирует, но не переходит в агрессивный штамм. Поэтому я призываю свердловчан сделать прививку против COVID-19, - рассказывает главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.