В Кольцово пассажир из Таджикистана пытался провезти опасный мед

Продукцию нашли в ручной клади и багаже пассажира. Фото: Управление Россельхознадзора по Свердловской област

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 16 октября пассажир из Таджикистана пытался провезти опасный мед домашнего приготовления. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- Партия меда была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - говорится в сообщении.

Опасную продукцию нашли в ручной клади и багаже пассажира. Мед был изъят и уничтожен, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний.

На пассажира составили протокол по статье 10.8 КоАП РФ(Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства). Материалы передали в таможенные органы.