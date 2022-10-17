Рэпер Guf перенес концерт в Екатеринбурге на 2023 год из-за сломанного ребра

У рэпера несложный закрытый перелом девятого ребра слева. Фото: страница Алексей Долматова во «ВКонтакте»

Рэпер Guf (Алексей Долматов) перенес концерт в Екатеринбурге, запланированный на 7 ноября 2022 года. Причиной отмены стала травма исполнителя. Об этом говорится в паблике события во «ВКонтакте».

- Врач сказал: «Перелом ребра и четыре недели покоя», - говорится в посте.

Также организаторы опубликовали фото справки, выданной Долматову. В ней сказано, что у рэпера несложный закрытый перелом девятого ребра слева.

Новую дату выступления назначили на 7 апреля 2023 года. Все купленные билеты будут действительны.