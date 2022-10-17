Названа продлевающая работоспособность привычка

В сезон простуд важно заботиться о своем здоровье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-иммунолог Ирина Ярцева назвала привычку, которая продлевает работоспособность. Речь идет о закаливании и регулярной физической активности, которые помогают человек адаптироваться к внешним изменениям. При этом, речь идет не о профессиональном спорте. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Закаливание полезно тем, что позволяет привыкнуть к нашему климату с постоянными заморозками, сквозняками, сильными ветрами. Человек должен быть к этому подготовлен.

По словам врача, для поддержания работоспособности достаточно ходить в бассейн или получать кардионагрузку.

- Когда организм натренирован, он даже не заметит, что произошло. Сейчас сезон ОРВИ именно потому, что не все люди готовы вовремя перестроиться, люди испытывают много стресса из-за событий вокруг и подавляют иммунную систему, - говорит терапевт.