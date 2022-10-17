В Свердловской области инфляция замедляется уже пятый месяц подряд

На замедлении роста цен на продовольственные товары сказался хороший урожай зерна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области уже пятый месяц подряд замедляется инфляция. В сентябре показатель составил 13,5%. В августе он был на уровне 14,3%. Об этом сообщает Центробанк.

- Рост цен в регионе замедлился под влиянием снижения спроса на некоторые виды услуг и непродовольственных товаров, а также расширения предложения сезонных овощей, - говорится в сообщении.

В Банке России отметили, что летом 2022 года были благоприятные погодные условия, позволившие раньше собрать овощи. Из-за этого лук стоил дешевле в сравнении с прошлым годом. Также подешевела капуста, картофель, свекла и чеснок.

Помимо этого, продолжили терять в цене апельсины, лимоны и виноград. Замедлился рост стоимости бананов и яблок на Урале.

- Причина – рост объема импортных товаров на фоне более крепкого, чем в прошлом году, рубля», - объяснил экономист ЦБ Олег Оборин.

На замедлении роста цен на продовольственные товары сказался хороший урожай зерна. Кроме того, свердловчане стали меньше покупать машины, телевизоры, смартфоны и мебель, что сказалось на снижении темпов роста стоимости непродовольственных товаров. При этом также специалисты заметили снижение спроса на туристические поездки, что отразилось на их цене.