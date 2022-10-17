В Академическом построят ТЦ и физкультурно-оздоровительный комплекс

Объекты разместят на площади 11,8 тысячи квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Академическом районе хотят построить торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Проект получил положительное заключении от управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

ТЦ и ФОК появятся в 14 квартале второй очереди Академического района рядом с рекой Патрушиха и Преображенским парком. Объекты разместят на площади 11,8 тысячи квадратных метров. Объекты культурного наследия там не обнаружили.

При этом в документах говорится, что во время земляных и строительных работ могут быть обнаружены случайные находки, в том числе и объекты культурного наследия, которые не заметили при археологической разведке.

Ранее стало известно, что в Академическом районе построят новый четырехэтажный торговый центр с сельскохозяйственным рынком. Проектированием занимается ООО «Агромир». Здание займет участок площадью 7,6 гектара.