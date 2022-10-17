Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика17 октября 2022 8:39

В Екатеринбурге внезапно закрылись магазины METRO

Причиной стал технический сбор во всей торговой сети
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Время возобновления работы торговой сети пока не называется. Фото: сервис Яндекс.Карты

Время возобновления работы торговой сети пока не называется. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге 17 октября неожиданно для покупателей закрылись все три торговых центра сети METRO, расположенные на Сибирском тракте, проспекте Космонавтов и улице Металлургов.

Также из-за масштабного технического сбоя системы не работает интернет-магазин торговой сети.

- Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ структуре в ряде стран группы, - рассказывают представители торговой сети.

Сейчас специалисты METRO выясняют причины сбоя. Время возобновления работы сети пока не называется.