В Екатеринбурге внезапно закрылись магазины METRO

Время возобновления работы торговой сети пока не называется. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге 17 октября неожиданно для покупателей закрылись все три торговых центра сети METRO, расположенные на Сибирском тракте, проспекте Космонавтов и улице Металлургов.

Также из-за масштабного технического сбоя системы не работает интернет-магазин торговой сети.

- Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ структуре в ряде стран группы, - рассказывают представители торговой сети.

Сейчас специалисты METRO выясняют причины сбоя. Время возобновления работы сети пока не называется.