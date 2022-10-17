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Происшествия17 октября 2022 8:11

В 14-этажном здании в центре Екатеринбурга во время пожара пострадал человек

Его отвезли с отравлением в больницу
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Тушение пожара заняло 10 минут. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Тушение пожара заняло 10 минут. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге по адресу Розы Люксембург, 51 в 11 утра в понедельник вспыхнуло 14-этажное административное здание. Во время ЧП пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 11:17, до прибытия спасателей на улицу самостоятельно эвакуировались 350 человек. Один успел надышаться дымом.

Тушение возгорания на площади в два квадратных метра продолжалось 10 минут. Причина пожара устанавливается.

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