В 14-этажном здании в центре Екатеринбурга во время пожара пострадал человек

Тушение пожара заняло 10 минут. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге по адресу Розы Люксембург, 51 в 11 утра в понедельник вспыхнуло 14-этажное административное здание. Во время ЧП пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 11:17, до прибытия спасателей на улицу самостоятельно эвакуировались 350 человек. Один успел надышаться дымом.

Тушение возгорания на площади в два квадратных метра продолжалось 10 минут. Причина пожара устанавливается.

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