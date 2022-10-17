В Каменске-Уральском наказали мужчину, который душил жену в день свадьбы и сжег ее дом

Мужчина угрожал своей супруге убийством Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском вынесли приговор 42-летнему Максиму Мальмину, который душил жену в день свадьбы и сжег ее дом. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

24 октября 2020 года мужчина женился на своей возлюбленной. А ночью он начал душить супругу в доме на улице Ленина в деревне Часовая. Помимо этого, осужденный угрожал убийством. После этого Мальмин также оказывал на жену психическое воздействие, преследовал ее и не давал обратиться за медицинской помощью и в полицию. Он угрожал расправой и поджогом ее дома.

- После того, как супруга высказала намерение развестись с ним, в ночь с первого на второе декабря 2020 года злоумышленник поджог индивидуальный жилой дом, расположенный по улице Ленина, - говорится в сообщении прокуратуры.

Огонь полностью уничтожил дом и имущество в нем. Мужчина причинил значительный материальный ущерб супруге и ее совершеннолетнему сыну.

Мальмин не признал вину. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Его приговорили к 2 годам и 7 месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 15% зарплаты. Супруга с ним развелась.