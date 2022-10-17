Трагедия произошла 16 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На станции «Северка» 13-летний школьник погиб на железнодорожном переезде. Факт трагедии подтвердили в Уральском транспортном управлении СК России.

- В Свердловской области следователями Центрального СУТ СКР выясняются обстоятельства гибели несовершеннолетнего 16.10.2022 вблизи железнодорожной станции «Северка», - сообщили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о гибели 17-летнего подростка в Екатеринбурге на Синих Камнях. Несовершеннолетний был у друга, а потом решил сократить путь до автобусной остановки.

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