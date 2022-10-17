В Нижневартовске появился Союз отцов

В ХМАО отцы объединились в союз Фото: Иван МАКЕЕВ

В День отца, 16 октября 2022 года, в Нижневартовске подписан меморандум о создании общественной организации «Союз отцов». Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В ближайшее время начнется подготовка документов для регистрации организации. В нее могут войти отцы, проживающие не только в Нижневартовске, но и в других населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа.

Инициаторы создания организации «Союз отцов» говорят, что намерены повышать роль отцовского сообщества в сохранении семейных ценностей. Также члены организации будут намерены заняться обеспечением соблюдения прав военнослужащих российской армии.