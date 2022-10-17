В Нижнем Тагиле поймали жителя, продававшего советские медали

Мужчина реализовывал награды через сайт с объявлениями. Фото: Управлении на транспорте МВД по УрФО

В Нижнем Тагиле завели уголовное дело на 36-летнего жителя Новоуральска, которого подозревают в продаже государственных наград. Его задержали в октябре 2022 года на привокзальной площади железнодорожного вокзала в Верх-Нейвинске.

- На вокзале мужчина продал третьему лицу за две тысячи рублей девять государственных наград, - сообщили в Управлении на транспорте МВД по УрФО.

Мужчина продал по две медали «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945, «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945». Также он реализовал награды «60 лет Вооруженных сил СССР», «50 лет Вооруженных сил СССР» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Силовики изъяли все медали. Исследование показало, что все награды были настоящими. Подозреваемый рассказал силовикам, что в 2020 году купил садовый участок. Там он и нашел медали. По его словам, на продажу его толкнули финансовые трудности. Мужчина реализовывал награды через сайт с объявлениями.

На жителя Новоуральска завели дело по статье 324 УК РФ (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).