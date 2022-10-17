В Екатеринбурге на Бебеля загорелось семиэтажное здание

В пожаре никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром 17 октября загорелось семиэтажное административное здание на улице Бебеля, 17. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 40 квадратных метров сгорела кладовка, расположенная на крыше, - рассказали там.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 07:11. В 07:31 пожар продолжают проливку и разборку сгоревших конструкций. С огнем борются 11 человек и четыре единицы спецтехники. В пожаре никто не пострадал.

Ранее, 14 октября, в Екатеринбурге загорелся ангар с пластиковой продукцией в промзоне на улице Аппаратная. К ночи площадь пожара достигал 4,8 тысячи квадратных метров. Столб черного дыма заметили жители соседних городов. В огне пострадал арендодатель помещений. Огонь удалось потушить только в полдень 16 октября.