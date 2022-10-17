Клава Кока поделилась личными методами борьбы с хандрой и разочарованием

Певица рассказала, что стоит делать, чтобы отвлечься от грустных мыслей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярная певица Клава Кока рассказала, что помогает ей не впадать в депрессию. Отвечая на вопрос подписчицы о том, что делать, если ничего не чувствуешь и есть только разочарование во всем, певица личными методами борьбы с хандрой.

- У меня такое бывает. Мне помогает смена обстановки, но чаще в одиночестве. Адреналин. Помощь другим и вдохновляют их эмоции. Расписать цели, подумать о будущем. Главное - нужно время и разговор с собой. Никто не поможет тебе выйти из этого состояния, кроме тебя. А возможно, сейчас это важный период, для того чтобы просто замедлиться и начать ценить эти самые эмоции и вкус жизни. Ведь после долгой диеты так клево съесть жирный бургер или огромный кусок торта, правда?, - рассказывает Клава Кока.

Исполнительница спит всего по несколько часов в день, отдавая много сил и времени работе.

Последние несколько месяцев общественность активно обсуждает скандал, разразившийся вокруг Клавы Коки после того, как она исполнила на Дне знаний во Владивостоке песни «Мне пох» и «Пьяную домой». Мария Шукшина обвинила ее в «развращении и обесчеловечивании», а по многочисленным жалобам от родителей Клавой Кокой заинтересовались Минкульт и прокуратура Приморского края. Сама певица ответила на оскорблением громким заявлением.

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