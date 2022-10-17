Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость17 октября 2022 6:26

Уральцы массово оставляют старые автошины на контейнерных площадках

За это предусмотрена административная ответственность
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На многих контейнерных площадках можно увидеть использованные автомобильные покрышки

На многих контейнерных площадках можно увидеть использованные автомобильные покрышки

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Восточного округа Свердловской области, куда входит Екатеринбург, осенью завалили контейнерные площадки старыми автомобильными покрышками. Хотя это делать запрещено, так как автошины относятся к четвертому классу опасности отходов. Об этом со ссылкой на ЕМУП «Спецавтобаза» пишет ИА «Уральский меридиан».

Для нарушителей по законодательству предусмотрена административная ответственность – штраф до 4 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для предприятий.

Старые автошины нередко принимают у автомобилистов за деньги автосервисы, после чего оставляют их у мусорных баков или же скидывают в лесополосе.

Шины нужно сдавать на предприятия, которые гарантированно отправляют их на переработку. Пункт приема покрышек есть на ЕМУП «Спецавтобаза» по адресу: улица Посадская, 3, куда можно обратиться с 8 до 20 часов. Стоимость приема одной покрышки варьируется от 47,5 до 210 рублей. При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение. Подробности можно узнать по телефону 8 800 775 00 96.