Уральцы массово оставляют старые автошины на контейнерных площадках

На многих контейнерных площадках можно увидеть использованные автомобильные покрышки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Восточного округа Свердловской области, куда входит Екатеринбург, осенью завалили контейнерные площадки старыми автомобильными покрышками. Хотя это делать запрещено, так как автошины относятся к четвертому классу опасности отходов. Об этом со ссылкой на ЕМУП «Спецавтобаза» пишет ИА «Уральский меридиан».

Для нарушителей по законодательству предусмотрена административная ответственность – штраф до 4 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для предприятий.

Старые автошины нередко принимают у автомобилистов за деньги автосервисы, после чего оставляют их у мусорных баков или же скидывают в лесополосе.

Шины нужно сдавать на предприятия, которые гарантированно отправляют их на переработку. Пункт приема покрышек есть на ЕМУП «Спецавтобаза» по адресу: улица Посадская, 3, куда можно обратиться с 8 до 20 часов. Стоимость приема одной покрышки варьируется от 47,5 до 210 рублей. При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение. Подробности можно узнать по телефону 8 800 775 00 96.