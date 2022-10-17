На Сортировке компания мужчин напала на водителя эвакуатора

Полиция проводит проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером 16 октября группа мужчин напала на водителя эвакуатора, работающего в компании Evakuator196. Инцидент произошел на территории промзоны на улице Труда, 9а, сообщает портал E1.RU.

- Предполагаем, что это были конкуренты. Эвакуатор окружила толпа, они начали закидывать булыжниками и бутылками, нашего водителя стали вытаскивать из салона, - рассказал владелец компании.

Около десяти вечера в компанию позвонили и попросили увезти машину с Труда, 9а. Эвакуатор приехал. Там автомобиль ждала группа мужчин. Они начали драться. Сотруднику удалось уехать. Однако он зацепил машину одного из нападавших. Сейчас группа мужчин требует с компании за это деньги.

Пострадавший водитель связался с начальником и поехал в полицию. В городском УМВД «КП-Екатеринбург» подтвердили, что им поступало такое заявление.

- Проводится проверка по факту происшествия, - заявили в полиции.