В Екатеринбурге столкнулись четыре машины

В ГИБДД информация об аварии не поступала. Фото: читатель

В Екатеринбурге утром 17 октября произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала читательница.

- Рядом с 8 Марта, 207 четыре машины столкнулись «паравозиком», - сообщила она.

В городском ГИБДД «КП-Екатеринбург» заявили, что к ним по поводу этой аварии не поступало обращений.

Ранее, 28 июля, в центре Екатеринбурга возле салона Mercedes-Benz три автомобиля столкнулись «паровозиком». На место ДТП выезжали спасатели МЧС и медики скорой помощи, однако их помощь не потребовалась. В аварии никто не пострадал.

А в марте на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге скопилась 10-километровая пробка в сторону Верхней Пышмы. Там столкнулись четыре машины, они стояли друг за другом.